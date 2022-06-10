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Жителя Башкирии осудили на 11 лет за пропаганду террористической идеологии

Жителя Башкирии осудили на 11 лет за участие в «Хизб ут-Тахрир» и пропаганду ее идей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Апелляционный военный суд утвердил приговор 47-летнему жителю Башкирии, ранее осужденному на 11 лет колонии строгого режима за организацию деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

По данным ведомства, подсудимый, который временно жил в столице, вел пропаганду террористической идеологии и вербовал жителей Москвы и Башкирии для участия в работе «Хизб ут-Тахрир».

Его задержали в 2019 году. Во время обыска у него изъяли печатные издания, содержащие призывы к созданию Всемирного исламского халифата.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма осудили на 17 лет за создание террористической ячейки и подготовку к насильственному захвату власти. По данным суда, Эмиль Зиядинов был приверженцем «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и возглавил ячейку этой организации. Он вел пропагандистскую работу среди жителей полуострова и склонял их к вступлению в ряды участников.

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Елизавета Новикова
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