В России свяжут Урал и Сибирь новым маршрутом

Губернатор Челябинской области Текслер: к 2023 году Тюмень и Челябинск свяжет новая дорога

В России к 2023 году планируют построить новую автодорогу, которая свяжет Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области — трасса будет короче уже существующего маршрута. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пишет РИА Новости.

Сообщалось, что главы трех областей заключили соглашения о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма.

«Мы решили сделать дорогу между Тюменью через Курганскую область до Челябинска и обратно комфортной, удобной. И подписали, что эту работу в следующем году мы завершим: сократим расстояние и дадим возможность жителям посещать наши регионы с удобством, с комфортом», — рассказал о новом маршруте между Сибирью и Уралом Текслер.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что регионам выгодно совместно разрабатывать общие туристические продукты. Помимо прочего, глава Челябинской области анонсировал запуск пассажирского поезда, который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом.

Ранее в июне сообщалось, что на Урале для туристов запустят Демидовский маршрут по промышленным предприятиям — он пройдет через Нижний Тагил, Верхнюю Таволгу, Невьянск и Екатеринбург. Во время поездки путешественники смогут увидеть как заводы начала XVIII века, так и современные производства.