На Урале запустят турмашрут по промышленным предприятиям

На Урале запустят Демидовский маршрут по промышленным предприятиям

На Урале запустят новый туристический маршрут по промышленным предприятиям — Демидовский. Об этом «Интерфаксу» сообщили в понедельник, 6 июня, в департаменте информполитики Свердловской области.

Как уточнили в департаменте, протяженность маршрута составит 329 километров. Он пройдет через четыре города Среднего Урала — Нижний Тагил, Верхнюю Таволгу, Невьянск и Екатеринбург — и будет рассчитан на три дня и две ночи. Первые туристы смогут отправиться в путешествие по новому направлению уже 10-12 июня.

Во время поездки путешественники смогут увидеть как заводы начала XVIII века, так и современные производства. Также туристам предложат попробовать местные гастрономические специалитеты.

В центре развития туризма региона рассказали, что пока данный маршрут будет автобусным, однако в дальнейшем может быть запущен и его железнодорожный аналог. Всего на 2022 год запланировано шесть пробных поездок, билеты уже поступили в продажу.