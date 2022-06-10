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Военкор сообщил о начале «последней битвы за Донбасс»

Военкор Поддубный сообщил о начале «последней битвы за Донбасс»

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил о начале «последней битвы за Донбасс».

По его словам, сейчас боевые действия разворачиваются у рубежа обороны Славянско-Краматорской агломерации, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) и неонацисты формировали на протяжении последних семи лет.

«По сути, это последняя битва за Донбасс», – сказал Поддубный.

После освобождения войсками РФ всех населенных пунктов, входящих в эту агломерацию, можно будет говорить об окончательной победе Вооруженных сил России на территории Донбасса, отметил военкор.

7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена российскими войсками на 97 процентов. Он уточнил, что российские войска взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка в ЛНР. Продолжается освобождение промышленной зоны города, а также ближайших населенных пунктов, сказал министр.

Марина Совина
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