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Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации на месте захоронения жертв чумы

Минобороны: ВСУ планируют разместить комплекс ПВО на месте захоронения жертв чумы в Одессе

Фото: Alex Chan / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию на месте захоронения жертв чумы в Одессе, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По его словам, украинские войска планируют разместить на этой территории комплекс противовоздушной обороны (ПВО) или его макет. Как уточнили в военном ведомстве России, из-за этого могут пострадать сотни людей.

Мизинцев подчеркнул, что цель Украины — обвинить российскую армию в создании биологической опасности. По данным министерства, план разрабатывается руководством одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Его должны реализовать в густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы.

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«ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет», — подчеркнул военный. Если российские силы нанесут по комплексу удар, Киев распространит в средствах массовой информации данные о возникновении биологической опасности в Одессе из-за армии РФ, предупредили в Минобороны.

Ранее стало известно о подготовке сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) провокации с химическими веществами в украинском городе Сумы.

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Марина Совина
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