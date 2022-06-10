В России предложили отказаться от реформ во власти на время спецоперации

Глава КПРФ Зюганов внес в Госдуму проект закона о временном отказе от реформ из-за СВО

На время проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе (СВО) следует отказаться от реформ и их обсуждения. Эта инициатива прописана в проекте закона, предложенного депутатами фракции КПРФ в Госдуме, среди которых — глава фракции и самой партии Геннадий Зюганов. Информация о проекте закона содержится в электронной базе Госдумы — Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, ущерб обществу может нанести само рассмотрение подобных инициатив. В связи с этим авторы предлагают дать возможность вносить проекты законов, принятие которых предусматривает необходимость изменения системы и структуры органов государственной власти или органов местного самоуправления исключительно самим органам власти при положительном заключении президента.

«Рассмотрение указанных (...) проектов федеральных конституционных законов и проектов федеральных законов, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы, приостанавливается до окончания специальной военной операции», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект был внесен 9 июня главой фракции и партии КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатами Иваном Мельниковым, Николаем Коломейцевым, Михаилом Матвеевым, Вячеславом Мархаевым, Сергеем Левченко и Евгением Бессоновым. По состоянию на 10 июня законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.