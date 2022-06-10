Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили отказаться от реформ во власти на время спецоперации

Глава КПРФ Зюганов внес в Госдуму проект закона о временном отказе от реформ из-за СВО

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На время проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе (СВО) следует отказаться от реформ и их обсуждения. Эта инициатива прописана в проекте закона, предложенного депутатами фракции КПРФ в Госдуме, среди которых — глава фракции и самой партии Геннадий Зюганов. Информация о проекте закона содержится в электронной базе Госдумы — Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту законопроекта, ущерб обществу может нанести само рассмотрение подобных инициатив. В связи с этим авторы предлагают дать возможность вносить проекты законов, принятие которых предусматривает необходимость изменения системы и структуры органов государственной власти или органов местного самоуправления исключительно самим органам власти при положительном заключении президента.

«Рассмотрение указанных (...) проектов федеральных конституционных законов и проектов федеральных законов, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы, приостанавливается до окончания специальной военной операции», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект был внесен 9 июня главой фракции и партии КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатами Иваном Мельниковым, Николаем Коломейцевым, Михаилом Матвеевым, Вячеславом Мархаевым, Сергеем Левченко и Евгением Бессоновым. По состоянию на 10 июня законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем
Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче плей-офф НХЛ
Блогерша рассказала о преимуществе регулярного бритья бровей
На Украине признались в проигрыше в артиллерийском поединке с Россией
В России предложили отказаться от реформ во власти на время спецоперации
Российский школьник нашел ящик с гранатами на прогулке
Российская армия открыла водный путь на Очаков
Назван средний счет московских подростков на фуд-кортах
Названы главные проблемы жизни в Москве
У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.