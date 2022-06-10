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Для комитетов Госдумы введут KPI

Депутат Мельников: осенью 2022 года для оценки работы комитетов Госдумы введут KPI

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Госдуме с осенней сессии 2022 года, которая начнется с 12 сентября, для комитетов введут KPI — оценку эффективности их работы по ключевым показателям. Об этом рассказал первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, пишут «Ведомости».

Планируется, что проводить оценку работы комитетов будут два раза в год — в конце весенней и осенней сессии. Итоги будут объявлять на совете Думы. Мельников пообещал, что результаты оценки комитетов будут открытыми. В регламенте Госдумы KPI для комитетов фиксировать не будут.

Оценивать работу комитетов предлагается по трем критериям: «процедурному», «смысловому» и «контрольному», чтобы комитеты «не только работали по повестке исполнительной власти, но и сами создавали повестку», объяснил депутат. Отвечать за мониторинг будет профильная комиссия. Она будет обращать внимание на то, как комитеты соблюдают сроки в законотворческой работе, проводят встречи с экспертами, избирателями и представителями отраслей, «чтобы законопроекты рассматривались вовремя и качественно».

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Окончательные критерии для оценки работы комитетов будут подготовлены после соответствующего исследования по теме KPI. При этом, как следует из слов Мельникова, никакого наказания за неисполнение KPI не предусмотрено, однако комиссия будет делать выводы, если оценки будут низкими. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский пояснил, что за достижение KPI будут начисляться баллы, кроме того, будет создана система коэффициентов, поскольку у разных комитетов разная нагрузка.

Глава думского комитета по контролю Олег Морозов добавил, что задачи устроить «соревнование между комитетами и расставить их на разные места» нет, необходимо сформировать «универсальные подходы к оценке, которые бы давали результат в законодательной работе комитетов и публичной работе депутатов».

О разработке ключевых показателей эффективности для оценки эффективности работы комитетов Госдумы в январе заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он поручил вице-спикеру Ивану Мельникову изучить загрузку различных комитетов и выработать критерии, которые помогли бы объективно оценить их деятельность.

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Марина Совина
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