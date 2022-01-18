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В Госдуме предложили ввести KPI для оценки работы депутатов

В Госдуме предложили разработать параметры эффективности работы депутатов

Фото: Globallookpress.com

Для оценки эффективности работы комитетов Госдумы будут разработаны ключевые показатели эффективности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина..

Чтобы проанализировать эффективность работы законодателей, Володин поручил вице-спикеру Ивану Мельникову изучить загрузку различных комитетов и выработать критерии, которые помогли бы объективно оценить их деятельность.

Он отметил, что сейчас количество комитетов увеличилось, при этом 70 процентов законопроектов приходятся на 10 комитетов, а остальные 30 процентов разрабатываются в 22.

В четверг, 13 января, депутаты Госдумы VIII созыва подвели итоги первых 100 дней работы. Законодатели отметили, что основой повестки осенней сессии стали социальные вопросы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2022 год, согласно которому в текущем году правительство должно разработать 130 законопроектов, поделенных на шесть блоков. Эти блоки включают в себя вопросы цифровизации, развития реальных секторов экономики, государственного управления, социальной сферы, регионального развития и экономики в целом.

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Роман Кирьянов
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