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Путин денонсировал соглашение о пенсиях в СНГ

Президент Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение Содружества Независимых Государств (СНГ) о пенсионных гарантиях граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Уточняется, что решение о выходе России из соглашения было оформлено в виде федерального закона из-за «чувствительного характера пенсионной тематики».

Ранее в Госдуме объяснили денонсацию соглашения СНГ о пенсиях. Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что отказ от соглашения произошел из-за его неактуальности.

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Варвара Кошечкина
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