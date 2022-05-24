В Госдуме объяснили денонсацию соглашения СНГ о пенсиях

Депутат Бессараб объяснила денонсацию соглашения СНГ о пенсиях неактуальностью документа

Госдума денонсировала соглашение Содружества Независимых Государств (СНГ) о пенсионных гарантиях соотечественникам из-за его неактуальности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Зачем нужна денонсация

После признания недействительным соглашения о пенсионных гарантиях россиян, проживающих в бывших советских республиках, Россия заменит документ на двусторонние соглашения, объяснила парламентарий.

Решение принято в связи с тем, что с момента его подписания прошло уже 30 лет. Необходимы новые условия и новые задачи, которые будут обозначены в новых соглашениях, которые заключаются между странами Светлана Бессараб депутат Госдумы

В пояснительной записке к документу сказано, что соглашение выполняло задачу по учету интересов поколений, которые имеют стаж работы в СССР. Но с момента его подписания прошло 30 лет, и в государствах-участниках документа изменились пенсионные системы. Из-за этого граждане не могут «в полной мере реализовать свои пенсионные права».

В чем суть соглашения о гарантиях пенсионных прав? Соглашение между Россией и еще девятью странами (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина) было подписано в 1992 году. Согласно документу, пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица вне зависимости от его гражданства. При этом учитываются весь трудовой стаж и доходы, полученные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

По словам Бессараб, с некоторыми странами уже заключены соглашения, часть ведут переговоры.

Что изменится?

Если не будет соответствующего договора между двумя странами, то Россия не будет выплачивать деньги. Пенсии, которые назначены по нормам соглашения до принятия решения о денонсации, не будут пересматриваться, а будут выплачиваться по-прежнему. Если не будет нового документа с другой страной, но пенсия уже назначена, граждане будут продолжать ее получать, отметила депутат.

Не будет новых пенсионеров, а по тем, кто уже получает, не будет принято решения об отмене Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Наши граждане, проживающие в других странах, будут получать пенсионное обеспечение нашей страны, а граждане стран, подписавших с нами соглашение, будут выплачивать пенсии соотечественникам, живущим на территории России. Таких граждан, кстати, становится все больше, из дружественных нам стран СНГ приезжает на постоянное место жительства достаточно большое количество граждан. Кроме того, при переходе на двустороннее сотрудничество в пенсионной сфере мы значительно сократим расходы», — отметила парламентарий.

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Если между странами не будет заключено соглашение, граждане будут получать пенсию за период работы в Российской Федерации от России, а за период работы других стран — от них. Расчет будет производиться исходя из стажа и на общих основаниях. Также будут учитываться новые нормы пенсионного права, объяснила Бессараб.

О планах России выйти из соглашения с 1 января 2023 года сообщали в марте два источника РБК.