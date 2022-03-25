Россия собралась выйти из соглашения о пенсиях в СНГ

Россия собралась выйти из подписанного в 1992 году соглашения о пенсиях в СНГ

С 1 января 2023 года Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанное в 1992 году. Об этом со ссылкой на соответствующий документ и комментарии двух источников пишет РБК.

В пояснительной записке указано, что соглашение позволяло учитывать интересы поколений граждан, имеющих стаж работы в СССР, но с даты его подписания прошло уже 30 лет.

За это время участники соглашения изменили свои пенсионные системы, перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. Поэтому, отмечают авторы документа, принятые на тот момент положения уже не соответствуют новой идеологии и основополагающим принципам.

Законопроект о денонсации согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом России, Минфином, государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.

Одним из аргументов для его принятия названа нагрузка на российский бюджет. Ведь рост миграционных потоков в России приводит к тому, что выплачивать пенсии приходится гражданам, имеющим минимальный стаж работы в СССР и не внесшим вклада в развитие России. Однако заработок, полученный на территории стран СНГ, рассматривается как полученный в России заработок с переводом в рубли.

Денонсация позволит сэкономить 2,2 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда России в период 2023-2025 годов. Это около 11 процентов из всех средств, которые были бы потрачены на пенсии гражданам СНГ в условиях продолжения работы соглашения.

Выход из пенсионного соглашение проводится на фоне заключения новых договоренностей. Так, с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией заключено многостороннее соглашение, в котором расходы на пенсионное обеспечение делятся по пропорциональной системе, то есть в зависимости от того, сколько в каждой стране проработал пенсионер.

На тех же принципах основано соглашение с Таджикистаном, идут переговоры с Молдавией и Узбекистаном. Если с последними странами заключить договор не получится, то пенсионер будет получать выплаты только из расчета тех пенсионных прав, что он заработал в России. Для страховой пенсии здесь нужно иметь как минимум 15 лет трудового стажа, а также достигнуть пенсионного возраста.

Ранее Минтруд заявил, что социальные пенсии в России с 1 апреля 2022 года проиндексируют на 8,6 процента. Повышение коснется порядка 4 миллионов россиян.