Минтруд заявил об индексации социальных пенсий россиян

В Минтруда России заявили, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%

В Минтруда России заявили, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

8,6 процента составит индексация страховых пенсий для россиян с 1 апреля 2022 года

Индексация затронет выплаты порядка четырех миллионов россиян. Известно, что до конца 2022 года на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 миллиарда рублей. В постановлении сказано, что выплаты граждан, которые в силу тех или иных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, планово индексируются 1 апреля каждого года. Размер выплат корректируется исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Реакция на санкции

Еще в начале марта 2022 года кабмин обратился к депутатам с просьбой дать ему полномочия оперативно повышать доплаты к пенсии и самостоятельно принимать решения о ее индексации. Это нововведение было прописано в законопроекте об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенном 3 марта на рассмотрение депутатами.

Закон подписали 8 марта. Теперь правительство может несколько раз в течение года принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента. Более того, сейчас у правительства есть право дополнительно увеличивать страховые пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда России.

Раньше индексировать страховые пенсии можно было только раз в год — с 1 января в соответствии с уровнем инфляции за прошедший год.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова заявила, что выплаты повысят на 8,6 процента по отношению к декабрьскому размеру, так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9 процента. Таким образом, за январь может быть произведена доплата в виде разницы между 5,9 и 8,6 процента. По словам Бибиковой, средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей.

Меры по поддержке экономики России

16 марта президент России Владимир Путин выступил с заявлениями по поводу роста пенсий и соцвыплат. Он сообщил, что в новых реалиях экономике России потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции.

Президент также поручил снизить уровень бедности в стране по итогам 2022 года. По словам Путина, это «реализуемая задача». Глава государства также предложил расширить поддержку людей, которые потеряли работу, проанализировав эффективность таких программ.

1,042 триллиона рублей выделят на первоочередные меры по поддержке экономики

Позднее стало известно, что на первоочередные меры по поддержке экономики России запланировано выделить более триллиона рублей. Сообщалось, что общее финансирование составит не менее 1,042 триллиона рублей, а дополнительное финансирование ряда инициатив еще уточняется. Также отметалось, что больше всего средств из федерального бюджета будет выделено на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на решение президента большинство западных стран отреагировало жесткими экономическими санкциями.