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Госдума денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ

ГД денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях прав граждан государств-участников СНГ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума (ГД) приняла законопроект о денонсации Россией Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. Текст документа размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке говорится, что «в целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года». Уточняется, что решение о выходе России из соглашения было оформлено в виде федерального закона из-за «чувствительного характера пенсионной тематики».

В материале указано, что положения подписанного более 30 лет назад соглашения перестали соответствовать «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ». Они не позволяют гражданам полностью воспользоваться своими правами при выходе на пенсию.

При этом с некоторыми государствами содружества — Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией — были подписаны новые соглашения. Вскоре пенсионное обеспечение граждан СНГ будет происходить согласно этим договорам или национальному законодательству.

Ранее в марте два источника РБК сообщали, что с 1 января 2023 года Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в 1992 году.

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Варвара Кошечкина
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