Антонов заявил об открытости России для взаимодействия с другими странами

Посол России в США Антонов заявил, что РФ открыта для взаимодействия с другими странами

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта для дипломатического взаимодействия с другими странами, особенно на текущем этапе. Его слова приводит ТАСС.

«Россия открыта для дипломатического взаимодействия, основанного на взаимном уважении и равноправии, особенно сейчас, когда мир сталкивается со столь большим числом вызовов, требующих согласованного реагирования со стороны всего мирового сообщества», — сказал Антонов в ходе приема в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России.

В числе таких вызовов посол РФ назвал терроризм, распространение оружия массового уничтожения, изменение климата, а также продовольственную безопасность.

Ранее Антонов заявил, что политический диалог России и США зашел в тупик. «Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — сказал Антонов