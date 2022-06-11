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Россия заявила о тупике в политическом диалоге с США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил, что политический диалог России и США зашел в тупик

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли критической точки, политический диалог зашел в тупик. Его слова приводит ТАСС.

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — сказал Антонов, добавив, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик».

Ранее Антонов заявил, что диалог России и США находится на беспрецедентно низком уровне. «Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов. Посол добавил, что во многом общение сторон сведено лишь к обсуждению технических проблем.

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Марина Совина
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