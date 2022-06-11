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Украина останется без арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

Замминистра аграрной политики Высоцкий сказал, что Украина может остаться без арбузов

Фото: Dagmara Dombrovska / Unsplash

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что страна может остаться без арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

Высоцкий объяснил, что эти области — основные регионы выращивания бахчевых культур. Он добавил, что в Одесской области они тоже выращиваются, но в значительно меньших объемах.

Ситуацию с черешней замминистра назвал сложной. Высоцкий отметил, что она выращивается на юге Запорожской области, в Мелитополе.

Ранее сообщалось, что Великобритания может лишиться любимого национального блюда — фиш-энд-чипс — из-за событий на Украине и антироссийских санкций. В стране может сильно подорожать подсолнечное масло.

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Алиса Дмитриева
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