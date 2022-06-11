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Обвиняемых в групповом изнасиловании в Кронштадте иностранцев арестовали

В Кронштадте арестовали троих граждан Узбекистана за изнасилование двух россиянок

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга арестовал трех иностранцев, которые обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух молодых россиянок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Уточняется, что материалы рассматривались в закрытом режиме. Троим гражданам Узбекистана избрали арест на срок по 1 августа 2022 года.

О преступлении сообщила одна из потерпевших 3 июня. По ее словам, она и ее подруга были изнасилованы на кронштадтской дамбе в Финском заливе. Девушек, одна из которых живет в Санкт-Петербурге, госпитализировали с травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

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Марина Совина
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