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Троих иностранцев задержали за надругательство над двумя россиянками

В Кронштадте троих граждан Узбекистана задержали за изнасилование двух молодых россиянок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кронштадте троих иностранцев задержали по подозрению в изнасиловании молодых россиянок. Об этом в пятницу сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, в час ночи 3 июня 21-летняя потерпевшая позвонила в экстренную службу 112 и рассказала, что трое неизвестных надругались над ней и ее подругой-ровесницей на дамбе. Девушек, одна из которых живет в Санкт-Петербурге, госпитализировали с травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга.

Злоумышленников задержали по горячим следам на КАДе возле тоннеля дамбы. Ими оказались граждане Узбекистана 20, 27 и 53 лет, у них изъяли телефоны, клей и канцелярский нож. Выяснилось, что младшему подозреваемому был запрещен въезд в Россию до 2025 года. Следователи возбудили дело по статье («Изнасилование группой лиц») УК РФ, сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Энгельсе местного жителя осудят за изнасилование и убийство 76-летней пенсионерки.

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Елизавета Новикова
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