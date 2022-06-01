Россиянина осудят за изнасилование и убийство пенсионерки шестилетней давности

В Энгельсе местного жителя осудят за изнасилование и убийство 76-летней пенсионерки

В Энгельсе 32-летнего местного жителя осудят за изнасилование и убийство пожилой россиянки шестилетней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 6 сентября 2016 года обвиняемый, которому в тот момент было 27 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по грунтовой тропе между улицами Узморская и Ростовская, где встретил 76-летнюю пенсионерку и, используя ее беспомощное состояние, надругался над ней. После этого, боясь, что жертва сообщит о случившемся в полицию, до смерти забил ее ногами и руками, а также другими предметами.

Как позже выяснили судмедэксперты, смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы головы и шеи. Долгое время преступление не удавалось раскрыть, однако благодаря совместной работе сотрудников СКР и уголовного розыска МУ МВД России «Энгельсское» личность фигуранта была установлена.

Несмотря на то что он не признался в содеянном, следователи смогли собрать доказательства его вины.