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С химзавода «Азот» начали выходить мирные жители

Мирошник: через проходную химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Через вторую проходную химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, эта проходная не контролируется украинскими военными. Бойцы ВСУ сконцентрированы удерживают несколько зданий в районе первой проходной. У них по-прежнему в заложниках могут находится несколько сотен мирных жителей.

Вышедших встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил. Они же готовят транспорт для эвакуации, добавил Мирошник.

Ранее сообщалось, что украинские военные, заблокированные на «Азоте», высказали требования перед выходом с территории предприятия. Бойцы ВСУ сейчас требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. В настоящее время на комбинате остаются еще около трех сотен военнослужащих. Все направления для выхода с территории «Азота» в Северодонецке сейчас отрезаны.

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Марина Совина
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