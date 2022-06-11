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На заводе в Северодонецке заблокировали сотни военных Украины

Посол ЛНР Мирошник заявил о блокировке 300-400 бойцов ВСУ на заводе «Азот» в Северодонецке

Фото: Пресс-служба посла ЛНР в РФ / РИА Новости

На заводе «Азот» в Северодонецке сейчас заблокированы около 300-400 военных Украины. Об этом в субботу, 11 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВСУ, которые заблокированы на территории завода, находятся в основном возле первой проходной химкомбината. В этом же месте, возможно, остаются и до 500 мирных граждан, прятавшихся от обстрелов.

В настоящий момент проводятся переговоры по заложникам и сдаче в плен, отметил Мирошник. Он также сказал, что военные «пытаются выдвигать требования — дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск». При этом такие просьбы бойцов ВСУ посол ЛНР в России назвал неприемлемыми.

Ранее посол ЛНР в России рассказал, что военные Украины попали в окружение на химическом заводе «Азот» под Северодонецком и запросили переговоры. Мирошник отметил, что пока на контакт с Народной милицией и российскими военными пытаются выйти отдельные военнослужащие, они пытаются выдвигать условия капитуляции.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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