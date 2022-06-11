Британцы стали воровать бензин с заправок из-за роста цен на топливо

The Guardian: в Британии стали чаще воровать бензин с заправок из-за роста цен на топливо

Жители Великобритании стали чаще воровать бензин с автозаправок из-за резкого роста цен на топливо. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, ежедневно британцы предпринимают до трех попыток кражи топлива с одной заправки. По все стране за день может насчитываться до трех тысяч таких случаев. Многие водители либо пытаются уехать не заплатив, либо утверждают, что у них нет денег.

По данным компании British Oil Security Syndicate (Boss), число попыток кражи топлива в первую неделю июня выросло на 22 процента по сравнению с тем же периодом в мае.

Издание отмечает, что стоимость заправки семейного автомобиля на британских АЗС может превышать 100 фунтов стерлингов (7245 рублей по курсу на 11 июня). В четверг, 9 июня, средняя цена литра бензина достигла рекордных 183 пенсов.

Ранее стало известно, что стоимость топлива в США также побила рекорд. Впервые в истории цена галлона бензина превысила пять долларов.