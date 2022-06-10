Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон

Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). Об этом говорится в опубликованных данных компании-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy.

«Хуже всего то, что спрос не реагирует на резкий рост цен на бензин, что означает высокую вероятность дальнейшего роста цен в ближайшие недели», — заявил руководитель анализа топливного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан.

Среди причин подорожания аналитики назвали рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также российскую спецоперацию на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.

Ранее президент США Джо Байден назвал рекордную инфляцию в США проклятием. При этом администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина». Там утверждают, что инфляция стала последствием украинского кризиса, и отрицают инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.