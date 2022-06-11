СК раскрыл данные о запугивании бойцами «Азова» жителей Мариуполя

В СК заявили, что бойцы «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве щита

Представители украинского батальона «Азов» запугивали жителей Мариуполя и использовали их в качестве живого щита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, в настоящее время допрошено свыше двух тысяч мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

В СК также раскрыли данные, что бойцы «Азова» целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали там тяжелое вооружение и вели оттуда огонь, чтобы спровоцировать стрельбу по этим объектам, обвинив потом военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) и России в обстрелах.

Ранее стало известно, что на территории мариупольского комбината «Азовсталь» был найден изотермический фургон с неработающей системой охлаждения, в котором находились 152 тела погибших украинских военных. В нем также были заминированные тела.

Российские войска заняли «Азовсталь» 20 мая. С 16 по 20 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 представителей украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории комбината.