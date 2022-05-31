На «Азовстали» нашли заминированный фургон со 152 телами

Минобороны России сообщило о найденном на «Азовстали» заминированном фургоне со 152 телами

Во время обследования подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где находились сдавшиеся в плен боевики украинского формирования «Азов», российские военные нашли изотермический фургон с неработающей системой охлаждения, в котором находились 152 тела погибших украинских военных. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, там были заминированные тела.

«Во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины, — заявил Конашенков. — Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел»

В Минобороны России обвинили Киев в подготовке провокации

В ходе допросов пленных боевиков «Азова» было установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева, утверждает представитель военного ведомства.

«Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил Конашенков.

Конашенков обвинил Киев в нежелании забирать тела своих погибших

Генерал-майор напомнил, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой забрать тела погибших. Однако российская сторона не получала от Киева никаких запросов о передаче тел погибших на территории комбината «Азовсталь».

Представитель Минобороны России отметил, что в ближайшее время планируется передать обнаруженные на территории завода тела представителям Украины.

Российские войска заняли «Азовсталь» 20 мая

Как сообщили в Минобороны, в общей сложности с 16 по 20 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 представителей украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

При этом, как заявил 26 мая представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, полная зачистка территории мариупольского комбината займет еще две-три недели. 31 мая глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что при осмотре подземных коммуникаций мариупольского завода «Азовсталь» обнаружили несколько «заблудившихся» солдат ВСУ.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В начале апреля Басурин заявил о полной блокировке города.