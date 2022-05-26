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Назван срок полной зачистки «Азовстали»

Представитель ДНР Басурин заявил о полной зачистке территории «Азовстали» за 2-3 недели

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Полная зачистка территории завода «Азовсталь» в Мариуполе должны быть осуществлена за две-три недели. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«Всех спрятавшихся на "Азовстали" бойцов найдут», — пообещал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Народная милиция ДНР нашла на заводе «Азовсталь» группу спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военных. Точное число бойцов он не назвал, однако сообщил, что сейчас они задержаны и направлены к месту временного содержания.

Минобороны России сообщило о полном освобождении территории «Азовстали» 20 мая. По данным ведомства, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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Варвара Кошечкина
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