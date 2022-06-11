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Бузова назвала неожиданное качество идеального бойфренда

Певица Ольга Бузова заявила, что ее идеальный бойфренд не должен зависеть от соцетей

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова заявила, что ее бойфренд не должен быть зависимым от социальных сетей. Это неожиданное качество идеального мужчины певица назвала в интервью «АиФ».

По словам 36-летней Бузовой, ее бойфренд должен заниматься серьезной работой, а не записью на видео танцев для TikTok. «Но мой главный критерий, чтобы мужчина любил меня, Олю, а не Ольгу Бузову с ее узнаваемостью, возможностями и публичностью», — подчеркнула певица.

Кроме того, Бузова объявила, что больше не будет выставлять напоказ свою личную жизнь. «Пусть что-то останется для меня», — заключила телеведущая.

Ранее Бузова снялась обнаженной в ванной и выложила фото в социальных сетях, чему обрадовались ее фанаты. На опубликованном кадре певица позирует, лежа в ванной и прикрывая обнаженные части тела руками и пеной.

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Константин Лысяков
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