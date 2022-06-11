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Детям до семи лет разрешили бесплатно ездить в электричках

Президент РФ Путин подписал закон о бесплатном проезде россиян до семи лет в электричках

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий детям до семи лет бесплатно пользоваться пригородными электропоездами по аналогии с городским транспортом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству билеты в поездах пригородного сообщения для детей от пяти до семи лет необходимо оплачивать в полном объеме. Тем не менее в 48 российских субъектах предусмотрела частичная оплата стоимости проезда для данной возрастной категории: предоставляется скидка от 50 до 75 процентов. При этом дети до пяти лет включительно сегодня могут пользоваться правом бесплатного проезда.

По мнению разработчиков закона, данная мера установит справедливые правила проезда для детей на всех видах общественного транспорта, обеспечив дополнительную мобильность пассажиров.

В ноябре 2021 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в разработке находится законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет. Депутат также выразила уверенность, что законопроект найдет отклик у кабинета министров.

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Варвара Кошечкина
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