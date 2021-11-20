В России предложили сделать проезд в транспорте бесплатным для детей

В Госдуме обсуждают бесплатный проезд в общественном транспорте для детей с 7 до 16 лет

Власти России предложили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет, сейчас законопроект находится в разработке. Об этом РИА Новости сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По закону транспортом могут пользоваться бесплатно только дети до семи лет, а не оплативших проезд подростков до 16 лет включительно нельзя высаживать из транспорта. Соисполнителем нового проекта выступил комитет по семье. Останина пояснила, что в существующей редакции законопроект уже обсуждали, и он получил отрицательное заключение кабмина.

Материалы по теме «Страшно родиться в России» Россиян годами унижают из-за другого тела. Теперь политики хотят сделать их жизнь еще хуже «Родители будут потенциальными преступниками» Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами», — сказала Останина.

Депутат уверена, что законопроект найдет отклик. «Сегодня субъекты самостоятельно решают эти проблемы — где-то распоряжения, где-то социальные карты, то есть кто как может. А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета», — заключила она.

Ранее в России обсуждался переход к бесплатному общественному транспорту к 2035 году, однако Минтранс отказался от этой идеи. По словам представителя ведомства, слишком много всего нужно реализовать, прежде чем всерьез осуществлять эту инициативу.