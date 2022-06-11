В ЛНР рассказали о меняющих западное оружие на воду и еду военных ВСУ

Представитель ЛНР Филипоненко рассказал, что военные ВСУ меняют западное оружие на еду

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал о военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), меняющих западное оружие на воду и еду. Его слова передает ТАСС.

«Ввиду обилия вооружения западного, которым обучены пользоваться украинские войска фактически не были, на целом ряде направлений были отмечены факты того, что приходили и, соответственно, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие», — сообщил Филипоненко. По его словам, уровень обеспечения украинских военных крайне низкий, иностранным оружием пользоваться их «никто не научил», а «жить нужно было хоть как-то».

Ранее первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока, возглавляющая комиссию по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины, рассказала о возможном наказании для украинских военных. По ее словам, им грозит содержание под стражей вплоть до пожизненного заключения.