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В ЛНР рассказали о возможном наказании для украинских военных

Замглавы МИД ЛНР: трибунал может вынести разные сроки украинским военным

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о возможном наказании для украинских военных, которых будет судить трибунал. Об этом пишет РИА Новости.

«Наказание — содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор», — заявила первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока, возглавляющая комиссию по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины.

По ее словам, некоторые статьи УК ЛНР республики предусматривают пожизненное заключение, а на смертную казнь действует мораторий.

Ранее в Донецкой народной республике назвали место проведения трибунала над украинскими военнослужащими. «Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполе», — заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
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Алевтина Запольская
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