Российских водителей предупредили о «летних» штрафах

Юрист Соловьев назвал самыми популярными штрафами превышение скорости и заезд в лес летом

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о наиболее частных «летних» штрафах водителей. Об этом он сообщил в интервью с агентством «Прайм».

Соловьев предупредил российских автолюбителей о штрафах и назвал самыми популярными нарушениями превышение скорости и заезд в лес летом. Он напомнил, что наказание грозит и за неправильную перевозку детей. Штраф за отсутствие специализированного кресла (с 0 до 7 лет), бустера или пристегнутого ремня безопасности (с 7 до 11 лет) достигает 3 тысяч рублей.

Кроме того, нельзя мыть машину в неустановленном месте. Летом водители стремятся экономить, поэтому предпочитают это делать у водоема или на дачном участке.

«Это нарушение грозит штрафом до 4 тысяч рублей, использование же химии добавит в доход регионального бюджета еще 5 тысяч рублей (даже если мойка происходит на своём участке, но химический раствор с грязью уходят в землю)», — отметил юрист.