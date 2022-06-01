Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили наказывать за агрессивное вождение

«Известия»: депутат Нилов предложил включить в КоАП РФ статью за агрессивное вождение

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают включить статью за агрессивное вождение. Соответствующий законопроект готовит к внесению глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Об этом в среду, 1 июня, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы инициативы хотят установить административную ответственность за умышленное агрессивное вождение, когда, в частности, «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам». По вине таких водителей совершается до 80 процентов ДТП, утверждают депутаты.

В настоящее время в законодательстве не предусмотрена ответственность за умышленное агрессивное вождение не установлена, поэтому предлагается внести изменения в главу 12 КоАП России. Предполагается, что таких автолюбителей будут наказывать штрафом в размере пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — от пяти до десяти тысяч рублей или лишать их прав на срок до одного года. Для более объективного рассмотрения таких дел законопроектом вводится судебная процедура привлечения виновных к административной ответственности.

«В правилах ПДД понятие "опасное вождение" существует, но к нему есть вопросы, так как как таковая ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена», — пояснил изданию Нилов. По его мнению, для ввода такой ответственности должны соблюдаться три условия: умысел в действиях водителя, обязательная видеофиксация правонарушения, а решение по установлению вины должен принимать только суд.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму были внесены два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). За управление транспортным средством без прав для тех автомобилистов, кто уже был лишен водительского удостоверения, предполагается взыскание в размере 50-100 тысяч рублей. Для злостных нарушителей, которые неоднократно садятся за руль без прав, в том числе в нетрезвом виде, авторы законопроектов предложили предусмотреть возможность конфискации автомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сотни миллионов долларов
Российские РСЗО «Ураган» уничтожили украинскую замаскированную технику
Инновационным российским компаниям захотели уменьшить налоги
На чиновников Петербурга завели дело из-за возможного сноса знаменитого здания
В России предложили наказывать за агрессивное вождение
В России предложили сделать бесплатным среднее специальное образование
Косметолог призвала отказаться от нескольких бьюти-процедур после 40 лет
Вильфанд рассказал о погоде в России в июне
Рогозин высказался о планах Шольца создать самую большую армию в Европе
Похитившую и продавшую годовалого ребенка группу преступников поймали на Дону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.