В России предложили наказывать за агрессивное вождение

«Известия»: депутат Нилов предложил включить в КоАП РФ статью за агрессивное вождение

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают включить статью за агрессивное вождение. Соответствующий законопроект готовит к внесению глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Об этом в среду, 1 июня, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы инициативы хотят установить административную ответственность за умышленное агрессивное вождение, когда, в частности, «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам». По вине таких водителей совершается до 80 процентов ДТП, утверждают депутаты.

В настоящее время в законодательстве не предусмотрена ответственность за умышленное агрессивное вождение не установлена, поэтому предлагается внести изменения в главу 12 КоАП России. Предполагается, что таких автолюбителей будут наказывать штрафом в размере пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении — от пяти до десяти тысяч рублей или лишать их прав на срок до одного года. Для более объективного рассмотрения таких дел законопроектом вводится судебная процедура привлечения виновных к административной ответственности.

«В правилах ПДД понятие "опасное вождение" существует, но к нему есть вопросы, так как как таковая ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена», — пояснил изданию Нилов. По его мнению, для ввода такой ответственности должны соблюдаться три условия: умысел в действиях водителя, обязательная видеофиксация правонарушения, а решение по установлению вины должен принимать только суд.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение в Госдуму были внесены два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). За управление транспортным средством без прав для тех автомобилистов, кто уже был лишен водительского удостоверения, предполагается взыскание в размере 50-100 тысяч рублей. Для злостных нарушителей, которые неоднократно садятся за руль без прав, в том числе в нетрезвом виде, авторы законопроектов предложили предусмотреть возможность конфискации автомобилей.