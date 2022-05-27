В России предложили ужесточить ответственность водителей за езду без прав

«Известия»: в ГД внесли проекты об увеличении штрафов и конфискации авто за езду без прав

На рассмотрение в Госдуму были внесены два законопроекта, предполагающие ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Предлагается увеличение штрафов до 300 тысяч рублей и иные меры вплоть до конфискации автомобиля за езду без прав, передают «Известия».

За управление транспортным средством без прав для тех автомобилистов, кто уже был лишен водительского удостоверения, предполагается взыскание в размере 50-100 тысяч рублей, поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Также подразумеваются обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, если не было состава уголовного преступления.

В настоящее время санкции за это деяние гораздо мягче: штраф в 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Авторы законопроекта полагают, что эти нормы не учитывают ситуацию, когда лишенный прав водитель систематически управляет авто.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект с поправками в Уголовный кодекс. Он предполагает введение статьи 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По этой статье наказание вплоть до тюремного заключения на срок до одного года будет грозить тем водителям, которые были лишены прав и уже привлекались к административной ответственности за езду без них. В случае судимости по аналогичной статье меры ужесточаются до двух лет заключения, штрафа в размере 200-300 тысяч или обязательных работ на 480 часов.

Для злостных нарушителей, которые неоднократно садятся за руль без прав, в том числе в нетрезвом виде, авторы законопроектов предложили предусмотреть возможность конфискации автомобилей. Санкция будет применяться как дополнительная мера на основании обвинительного приговора.

Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напомнил россиянам о штрафах за парковку во дворе. Он отметил, что парковаться прямо под окнами запрещено, согласно санитарным нормам, а оставлять машину с включенным двигателем во дворе дольше определенного времени запрещают Правила дорожного движения.

