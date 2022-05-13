Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам напомнили о штрафах за парковку во дворе

Россиянам напомнили о штрафе до трех тысяч рублей за стоянку с работающим двигателем

Фото: Pixabay

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук напомнил россиянам о штрафах за парковку во дворе. Его слова передает радио Sputnik.

Склянчук отметил, что парковаться прямо под окнами запрещено, согласно санитарным нормам, а оставлять машину с включенным двигателем во дворе дольше определенного времени запрещают Правила дорожного движения. «Есть регулирование в этой части: по СанПиН, парковать автомобили под окнами, то есть на расстоянии менее десяти метров от дома, нельзя, водителя могут оштрафовать на 500 рублей», — пояснил он. За стоянку с работающим двигателем же могут оштрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей. Парковка на газоне или на тротуаре около жилого дома также является административно наказуемой.

«Как правило, недовольные жильцы устраивают ограждение рядом с многоквартирным домом, то есть парковочные места демонтируют. Кроме того, возможна фото- и видеофиксация того, что автомобиль припаркован в неположенном месте или стоит с включенным двигателем более пяти минут, после чего бывает письменное обращение в ГИБДД, жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, чтобы был выписан штраф», — предупредил эксперт.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков назвал россиянам способ защиты от угона. По его словам, блокираторы на руль являются довольно эффективным методом, особенно, если их использовать в комплексе с GPS-трекерами, которые отслеживают положение машины. Автоэксперт отметил, что в случае если автомобиль является новым или распространенным, то можно оформить страховку от угона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Финляндии приготовились к остановке поставок российского газа
Япония запретила экспорт высокотехнологичного оборудования в Россию
Россиянам напомнили о штрафах за парковку во дворе
Россияне рассказали о дачах своей мечты
Рыбак случайно поймал ската весом со взрослого льва и выпустил его
Госдеп объяснил выгоду для США от спецоперации на Украине
Глава МИД Финляндии назвал Россию «важным соседом»
Стоимость популярного iPhone рухнула
Турция будет посредником в переговорах по «Азовстали»
Стало известно о переброске британских военных в Киев после начала спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.