Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Глонасс-К» доставили в Плесецк

Космический аппарат «Глонасс-К» доставили на космодром Плесецк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Космический аппарат «Глонасс-К» доставлен на космодром Плесецк, сообщает ТАСС.

Отмечается, что спутник Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «прошел полный цикл наземных испытаний, которые подтвердили работоспособность его систем и качество сборки, готовность к службе в интересах потребителей». В настоящее время на космодроме ведется подготовка космического аппарата к запуску.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал, что спутник «Глонасс-К» № 705, запущенный в октябре 2020 года, пополнил ГЛОНАСС.

В апреле гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. академика Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что до 2030 года в России запустят около 15 навигационных космических аппаратов «Глонасс-К2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского впервые раскрыли количество потерь ВСУ
В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта
США захотели перезагрузить отношения с Саудовской Аравией
Американская компания заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц
Уничтожена база иностранных наемников в Харьковской области
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для обсуждения заявки Украины в ЕС
Российские войска уничтожили две установки РСЗО «Град» на Украине
Бойцы ВСУ назвали требования перед выходом с завода «Азот»
В Финляндии оценили убытки от запрета полетов над Россией
Российские военные сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.