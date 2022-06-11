«Глонасс-К» доставили в Плесецк

Космический аппарат «Глонасс-К» доставили на космодром Плесецк

Космический аппарат «Глонасс-К» доставлен на космодром Плесецк, сообщает ТАСС.

Отмечается, что спутник Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «прошел полный цикл наземных испытаний, которые подтвердили работоспособность его систем и качество сборки, готовность к службе в интересах потребителей». В настоящее время на космодроме ведется подготовка космического аппарата к запуску.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал, что спутник «Глонасс-К» № 705, запущенный в октябре 2020 года, пополнил ГЛОНАСС.

В апреле гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. академика Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что до 2030 года в России запустят около 15 навигационных космических аппаратов «Глонасс-К2».