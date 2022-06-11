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Чехия передала Украине понтонные мосты и военную помощь на миллионы долларов

CTK: Чехия передала Украине понтонные мосты и военную помощь на 152 миллиона долларов

Фото: Pixabay

Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста для восстановления транспортного сообщение в местах боевых действий. Об этом сообщает CTK со ссылкой на заявление властей.

Как отмечает издание, всего с начала российской спецоперации Прага предоставила Киеву военной помощи на сумму более 3,5 миллиарда крон (152 миллиона долларов).

При этом глава чешского минобороны Яна Чернохова отметила, что собирается в скором времени отправить на Украину средства химической защиты на сумму около восемь миллионов крон (347 тысяч долларов).

«Это невостребованный материал, так что дело не в том, что мы сейчас тратим восемь миллионов крон, а на самом деле это балансовая стоимость этого ненужного имущества», —пояснила она.

Ранее стало известно, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете на фоне начатой Россией специальной военной операции.

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Марина Совина
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