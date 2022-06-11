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Экс-участник теробороны Херсона призвал сложить оружие и сотрудничать с Россией

Бывший участник теробороны Херсона призвал сослуживцев сложить оружие и сотрудничать с РФ

Фото: РИА Новости

Бывший участник территориальной обороны Херсона Олег Богун, которого задержали при попытке продажи оружия, призвал бывших сослуживцев сдаться и начать сотрудничать с Россией. Об этом он заявил ТАСС.

«Сдайте оружие, сдайтесь сами и все будет нормально. Никто вас не тронет и не обидит», — заявил Богун, добавив, что большинство его сослуживцев, как и он сам, были насильно призваны на службу.

«Много людей тех, кого заставляли [служить]», — отметил он, добавив, что участникам территориальной обороны Херсона при выдаче оружия не объяснили, как им пользоваться.

Также по словам быашего участника теробороны, его командиры просто «кинули», уехав в Николаев, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом, подчеркнул задержанный, они заявляют, что считают предателями военнослужащих теробороны, принявших решение остаться в Херсоне.

Ранее глава отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал своих сослуживцев сдаться. Решение сложить полномочия он объяснил предательством командования и киевского руководства.

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Марина Совина
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