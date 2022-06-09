Бывший глава херсонского подполья теробороны призвал сослуживцев сдаться

Экс-глава подпольной сети теробороны Херсона Бондаренко призвал сослуживцев сдаться

Глава отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал своих сослуживцев сдаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение сложить полномочия он объяснил предательством командования и киевского руководства. Бондаренко также обратился к коллегам и тем гражданам, которые оказывают сопротивление. «Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью. Надеюсь на скорое освобождение и нашего братского города Николаева. Там ситуация очень плачевная», — заявил он.

Бывший глава подполья подчеркнул, что видит будущее Херсона только в составе Российской Федерации, готов помогать и имеет управленческий опыт.

Ранее стало известно, что в Херсоне бывшие бойцы территориальной обороны добровольно сдают оружие, полученное от киевских властей. Источник в российских силовых ведомствах рассказал, что, как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним, которые Киев раздавал без каких-либо документов и записей.

14 марта Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль городов Херсон и Мелитополь.