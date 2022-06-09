Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Бывший глава херсонского подполья теробороны призвал сослуживцев сдаться

Экс-глава подпольной сети теробороны Херсона Бондаренко призвал сослуживцев сдаться

Фото: РИА Новости

Глава отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсона и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко сложил полномочия и призвал своих сослуживцев сдаться. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение сложить полномочия он объяснил предательством командования и киевского руководства. Бондаренко также обратился к коллегам и тем гражданам, которые оказывают сопротивление. «Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью. Надеюсь на скорое освобождение и нашего братского города Николаева. Там ситуация очень плачевная», — заявил он.

Бывший глава подполья подчеркнул, что видит будущее Херсона только в составе Российской Федерации, готов помогать и имеет управленческий опыт.

Ранее стало известно, что в Херсоне бывшие бойцы территориальной обороны добровольно сдают оружие, полученное от киевских властей. Источник в российских силовых ведомствах рассказал, что, как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним, которые Киев раздавал без каких-либо документов и записей.

14 марта Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль городов Херсон и Мелитополь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Воевавших на стороне ВСУ наемников приговорили к смертной казни в ДНР
В «Яндексе» ответили на вопрос об исчезновении государственных границ на картах
В Подмосковье начал дешеветь один тип недвижимости
Российский бизнесмен поможет Илону Маску купить Twitter
В Госдуме объяснили роль российских чиновников на постах правительств ЛНР и ДНР
Российский ведущий рассказал о связанном с Собчак курьезном случае
Путин порассуждал об отношениях Петра I со Швецией
Нарушающим летний питьевой режим россиянам напомнили о Шестидневной войне
В Запорожье пообещали сделать русский язык государственным
Обвиненному в педофилии певцу Ар Келли пригрозили 25 годами тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.