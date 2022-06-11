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Врач объяснил опасность мороженого в жару

Отоларинголог Зайцев: слишком большая порция мороженого может привести к фарингиту

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил опасность мороженого в жару. Его слова приводятся на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Врач рассказал, что слишком большая порция мороженого может привести к фарингиту или воспалению носоглотки. Онтакже прокомментировал возможность использовать лакомство в качестве лекарства от болей в горле.

«Скажу как доктор: мороженое и фруктовый лед не могут служить альтернативным вариантом лечения. Напротив, в случае сильной жары, когда слизистые оболочки разогреты, человек поедает мороженое и старается съесть большую порцию, это спровоцирует воспаление, поскольку слизистая не вытерпит такого контраста», — отметил он.

Зайцев посоветовал относиться к лакомству «с уважением и пиететом» и за раз съедать не больше одной порции.

Ранее сообщалось, что садовод Сидельников назвал июньские и августовские арбузы одинаково опасными. «Дело в том, что арбуз, как и все тыквенные: огурцы, дыня, тыква, — склонен интенсивно накапливать минеральный азот, не перерабатывая его в органический», — объяснил он.

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Алиса Дмитриева
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