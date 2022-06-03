Опасность июньских арбузов оценили

Садовод Сидельников назвал июньские и августовские арбузы одинаково опасными

Вероятность отравиться нитратами июньских арбузов, которые уже появляются на прилавках, есть, считает садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников. Он отметил, что она не больше, чем риск отравиться арбузами в июле или августе. Опасность ранних арбузов специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что арбуз, как и все тыквенные: огурцы, дыня, тыква, склонен интенсивно накапливать минеральный азот, не перерабатывая его в органический», — объяснил он.

Выбрать спелый арбуз, по его словам, можно по плодоножке, а именно тому, как она меняет цвет, но для этого необходимо знать, какой она была изначально, поделился Сидельников. «Если она в момент созревания была темно-зеленая, то более светлая делается или желтовато-зеленая», — уточнил садовод.

Также можно обращать внимание на звук при похлопывании арбуза. Садовод отметил, что он должен быть не глухой, а высокий.

Кроме того, в выборе спелого арбуза может помочь вода. «Если есть вода, вы можете бросить его в воду. Зеленый арбуз утонет, спелый арбуз всплывет, но не будете же вы с тазиком ходить по магазину», — заключил Сидельников.

Ранее о том, что ранние арбузы могут привести к отравлению, предупреждала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

