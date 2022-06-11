Кадыров опроверг уничтожение спецназовцев чеченского полка на Украине

Глава Чечни Кадыров назвал «фейком» сообщения о гибели военных полка «Ахмат» на Украине

Сообщения о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка «Ахмат», распространяемые украинскими СМИ, не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Подобные заявления являются «фейком», отметил он. «Кому не лень говорят, что вчера или сегодня якобы отряд "Ахмат" хотели провести совещание, но этому помешали <...> и есть очень много убитых. Хочу вас огорчить: этого не был», — заявил глава Чечни.

Он также подчеркнул, что доказательств подобных заявлений об уничтожении военных полка «как всегда нет и не будет».

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке. Он также отметил, что добровольческое движение для участия в специальной операции «набирает обороты».