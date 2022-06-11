Очаков остался без кораблей Военно-морских сил Украины

Оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей ВМСУ

Оборона города Очакова Николаевской области, расположенного на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, осталась без кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источнику ТАСС, к обороне Очакова были привлечены малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». Один из двух кораблей был затоплен, а второй выведен из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа.

Собеседник информационного агентства добавил, что в негодность были приведены изъятые у населения плавательные средства, которые планировали использовать для переправки диверсионных групп.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС) освободили стратегически важную часть Николаевской области — район Кинбурнской косы, открыв таким образом водный путь на город Очаков. Власти Очакова полностью отказались от водного сообщения с Кинбурнской косой по указанию Киева.