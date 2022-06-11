СК России возбудил два уголовных дела из-за обстрелов городов Донбасса

СК России возбудил два уголовных дела против военных ВСУ из-за обстрелов городов Донбасса

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за артиллерийских обстрелов городов Донбасса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

«В СК России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении. По информации СК РФ, подозреваемые, в период с 10 по 11 июня, «отдавали и исполняли преступные приказы» об обстрелах городов ДНР и ЛНР.

Как отметили в Следственном комитете, в результате действий подозреваемых погибли семь и пострадали 26 мирных жителей, были повреждены 82 жилых дома и объекты гражданской инфраструктуры. «Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов (...) повреждены (...) здания администрации города Первомайска и Стахановского промышленно-экономического техникума», — сообщает СК РФ.

11 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в 12:10 по московскому времени украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибра 122 миллиметра.