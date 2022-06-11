Украинские войска обстреляли два района Донецка

Военные Украины обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами

В 12:10 по московскому времени украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы двух районов зафиксированы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили под городом Авдеевка несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Украине Вашингтоном. По словам главы правительства республики Яна Гагина, силы ДНР отвечают на огонь и достаточно результативно уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня.