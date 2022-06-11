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В ДНР сообщили об уничтожении американских гаубиц M-777 под Авдеевкой

В правительстве ДНР сообщили об уничтожении под Авдеевкой гаубиц M-777, поставленных США

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia Commons

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили под городом Авдеевка несколько батарей дальнобойных гаубиц M-777, переданных Украине Вашингтоном. Об этом сообщил РИА Новости советник главы правительства республики Ян Гагин.

Он заметил, что «артиллерийские дуэли» в рамках спецоперации идут круглосуточно. По его словам, силы ДНР отвечают на огонь и достаточно результативно уничтожают артиллерийские установки и установки залпового огня.

«В том числе среди уничтоженных есть и те самые "три топора", те самые "три семерки" [гаубицы M-777], поставленные из Соединенных Штатов», — уточнил Гагин.

30 мая замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из американских гаубиц. «Они применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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