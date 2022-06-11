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В Финляндии оценили убытки от запрета полетов над Россией

Запрет полетов над Россией обходится Финляндии в €1,5 млн ежемесячно

Фото: Shutterstock

В Финляндии оценили, что запрет полетов над Россией в рамках контрсанкций со стороны Москвы обходится стране в полтора миллиона евро ежемесячно. Об этом пишут «Известия».

На убытки пожаловались представители финской авиакомпании Finnair. Несмотря на закрытие воздушного пространства, рейсы через Финский залив в Калининград по-прежнему совершаются, однако российская сторона не оплачивает сборы. «Из-за запрета на полеты мы каждый месяц теряем почти полтора миллиона евро, которые могли бы получать от аэронавигационных сборов», — заявил руководитель диспетчерской службы Маттс-Андерс Нюберг.

По словам Нюберга, российские самолеты летят слишком низко, и поэтому списать необходимые суммы невозможно. Помимо этого некоторые судна используют «контролируемое воздушное пространство».

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Теперь Finnair стала совершать рейсы в Азию через Кавказ и Северный полюс, из-за чего продолжительность полетов увеличилась на несколько часов. В частности, время маршрутов до Сингапура и Бангкока увеличилось на полтора часа. В результате самолетам требуется больше топлива, что увеличивает вес воздушного судна.

Ранее профессор прикладной экономики Стив Ханке оценил ущерб от санкций, введенных против России на фоне ее специальной военной операции на Украине. По его словам, больше всего от них пострадает мир, а не сама Москва.

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Алиса Дмитриева
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