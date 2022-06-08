Профессор Ханке заявил об ошеломляющих потерях для США и ЕС от санкций против России

Профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке оценил ущерб от санкций, введенных против России на фоне ее специальной военной операции на Украине. По его словам, больше всего от них пострадает мир, а не сама Москва. Об этом он сообщил в беседе с Asia Times.

Влияние санкций на мир

Ханке подчеркнул, что потери от санкций Запада для Москвы кажутся значительными. Однако они «меркнут» на фоне «ошеломляющих» последствий, с которыми столкнутся США и Евросоюз (ЕС). Для них санкции против России «ударят бумерангом», заявил экс-сотрудник Венесуэлы Басем Таджелдин. Однако наибольший ущерб от западных ограничений Ханке предрек всему миру.

С точки зрения масштабов: ЕС понесет расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы Стив Ханке профессор прикладной экономики

В Евросоюзе также неоднократно оценивали возможный ущерб от антироссийских санкций. Евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил об экономической катастрофе из-за ограничений против Москвы. По его словам, за пределами Запада никто не стремится поддерживать санкционную политику.

Запрет на нефть

Профессор добавил, что запрет на импорт российских энергоресурсов и их транспортировку повлечет за собой «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза. Однако Венгрию эти последствия не коснутся, поскольку страна отказалась принять запрет ЕС на топливо из России.

США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае Стив Ханке профессор прикладной экономики

Кроме того, Ханке раскритиковал слова президента США Джо Байдена о том, что инфляция в стране вызвана действиями России. Он отметил, что проблемы в Соединенных Штатах возникли из-за решений администрации Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа. По мнению Ханке, во время пандемии они печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».

Неэффективные меры

Эксперт назвал антироссийские санкции контрпродуктивными и совершенно неэффективными, поскольку они не достигли своей цели — «изменения поведения» Москвы. Он также сравнил «цену» ограничений для США, Евросоюза и всего мира и напомнил о прогнозах инвестиционных банков, центральных банков, Международного валютного фонда (МВФ) и различных научно-производственных объединений (НПО).

Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер — лишь верхушка айсберга, — указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими Стив Ханке профессор прикладной экономики

С аналогичным мнением ранее выступил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен. По его словам, санкции Запада против России не достигли цели, поскольку боевые действия на территории Украины не прекратились.

Шестой пакет санкций против России

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций Евросоюза против России. Его обсуждение продлилось на несколько недель дольше запланированного срока из-за позиции Венгрии. Ключевое ограничение среди новых мер — частичное эмбарго на поставки нефти, за исключением сырья, поставляемого по трубопроводу «Дружба».

6 пакетов санкций ввел Евросоюз против России

Уже 4 июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о начале подготовки седьмого пакета санкций против России. Он призвал сделать ограничения «еще острее». Яблоньский также заявил о необходимости конфискации, а не только заморозки российских активов в Европе. «Работа в этом направлении уже ведется», — подчеркнул он.

Спецоперация России на Украине 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что действия Москвы предотвратили реальную опасность, нависшую над Россией. Путин отметил роль российских солдат и офицеров в предотвращении угрозы стране. За три месяца ВС РФ заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Путин выразил уверенность, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

