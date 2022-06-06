В Швейцарии оценили эффективность санкций Запада против России

Министр экономики Швейцарии Пармелен допустил неэффективность санкций Запада против России

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен оценил эффективность санкций, введенных западными странами против России на фоне ее специальной военной операцией на Украине. Об этом он высказался в беседе с газетой Blick.

«Ответить трудно»

Министр допустил неэффективность санкций против России и объяснил, что их результативность во многом определяется реализацией и их сочетанием «с другими политическими, дипломатическими или юридическими инструментами». Он заявил, что ограничения Запада против России не достигли цели, поскольку боевые действия на территории Украины не прекратились.

Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными. В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута Ги Пармелен министр экономики Швейцарии

Пармелен также добавил, что на вопрос об эффективности антироссийских санкций «ответить трудно».

Эмбарго на энергоносители

Глава Минэкономики Швейцарии оценил влияние санкций против России на энергетический рынок и заявил, что новые ограничения способны вызвать очередной виток роста цен на топливо.

Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продает часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же Ги Пармелен министр экономики Швейцарии

По его мнению, Европа может попытаться найти других поставщиков, однако «ни у кого нет готового решения на данный момент».

Угроза продовольственного кризиса

Кроме того, Пармелен высказался об угрозе мирового продовольственного кризиса. Он подчеркнул, что Швейцария будет обеспечена продуктами питания, поскольку не осуществляет крупные закупки у России и Украины.

При этом рост цен на продовольствие, «безусловно, косвенно затронет» Швейцарию из-за подорожания зерна. По его словам, дефицит продуктов питания может дестабилизировать страны Северной Африки и Ближнего Востока и привести к новым конфликтам и волнам беженцев. «Отсутствие глобальной безопасности касается всех нас», — заключил министр.

Мировая оценка

Мировая общественность неоднократно оценивала результативность антироссийских санкций. Еще 25 марта лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии изучить эффективность принятых против России ограничений. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул, что их влияние «должно быть гораздо больше на российскую сторону, а не на европейскую».

25 мая советник Европарламента Даниэль Грос заявил о неэффективности энергетических ограничений против страны, поскольку «мир нуждается в ископаемом топливе». По его мнению, санкции в банковской сферы эффективны в краткосрочной перспективе, поскольку со временем Москва заменит иностранные финансовые инструменты.

Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно только на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Провальными назвал санкции Запада против России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверен, что ограничения негативно повлияют на те страны, которые их ввели. С подобным мнением выступил бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи. Он подчеркнул, что Европа «все делает не так», поскольку вредит сама себе запретами на экспорт.

Шестой пакет санкций

3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России. Его обсуждение затянулось на несколько недель из-за позиции Венгрии, которая выступает за невозможность быстрого отказа от закупок российской нефти. Ключевым ограничением стало частичное эмбарго на поставки нефти, в которое не вошло сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба».

При этом 4 июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил о начале подготовки нового, седьмого пакета санкций против России. По его мнению, ограничения «должны быть еще острее». Яблоньский также заявил о необходимости конфискации, а не только заморозки российских активов в Европе. «Работа в этом направлении уже ведется», — заключил он.