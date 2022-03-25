Лидеры Евросоюза поручили изучить эффективность принятых санкций против России

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить эффективность принятых санкций против России

Лидеры Евросоюза (ЕС) поручили Еврокомиссии изучить эффективность уже принятых санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает РИА Новости.

«Еврокомиссия должна будет изучить влияние санкций, понять, нужно ли что-либо уточнять в действующих мерах», — сказал премьер. По его словам, сейчас приоритет — это закрыть слабые места, а также предотвратить возможный обход санкций.

Бельгийский премьер также заявил, что Еврокомиссия также должна будет рассмотреть возможные дополнительные санкции. При этом базовым принципом остается то, что влияние этих санкций «должно быть гораздо больше на российскую сторону, а не на европейскую», подчеркнул де Кроо.

Ранее лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие. Лидеры стран в рамках саммита подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев. Они приветствовали начало международных расследований, в том числе Международного уголовного суда.